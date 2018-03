Die Meldungen im Überblick:

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.22 Uhr: Japans Walfänger kehren mit 333 getöteten Zwergwalen aus der Antarktis zurück +++

Ungeachtet internationaler Proteste haben japanische Walfänger erneut in der Antarktis hunderte Wale getötet. Nach Angaben der japanischen Behörden kehrten drei der fünf Schiffe der Walfangflotte am Samstag in ihren Heimathafen Shimonoseki im Süden Japans zurück. Laut der Fischereibehörde hatte die Flotte wie geplant 333 Zwergwale erlegt. Im Gegensatz zu den Vorjahren blieben sie demnach dieses Mal von Umweltschützern unbehelligt.

+++ 8.44: Vaterschaftsklage - Muss Walter Scheel für einen DNA-Test exhumiert werden? +++

Klaus-Gert Bock ist sich sicher: "Ich bin der Sohn von Walter Scheel. Der Bundespräsident ist mein leiblicher Vater. Daran besteht überhaupt kein Zweifel", sagte er gegenüber "Bild". Sein Anwalt will deshalb die Vaterschaft feststellen lassen. Weil die anderen Kinder des 2016 verstorbenen Bundespräsidenten einen DNA-Test verweigern, bleibt am Ende eventuell nur die Möglichkeit einer Exhumierung, berichtet die Zeitung.

Für die Vaterschaft soll es zahlreiche Belege geben, etwa Briefe von Scheel an Bock, die mit "Vater" unterschrieben sind. Auch gegenüber anderen soll Scheel Bock als seinen Sohn bezeichnet haben.

+++ 6.44 Uhr: Schäuble warnt vor Zunahme von Antisemitismus "durch Migration" +++

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat vor einer Zunahme des Antisemitismus in Deutschland durch die Migration gewarnt. Antisemitismus sei zwar "kein speziell muslimisches Problem", sagte Schäuble den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagsausgabe). "Aber jetzt wird er auch durch Migration und durch den von radikalen Kräften in der islamischen Welt geschürten Hass auf Israel wieder stärker."

Es gebe "die wachsende Sorge, dass radikale Muslime in Europa einen auch vom Antizionismus gespeisten, irrationalen Hass auf Juden verbreiten", sagte Schäuble. "Das geschieht besonders in Frankreich, aber auch in Deutschland."

+++ 6.10 Uhr: BKA stuft 760 Personen in Deutschland als islamistische Gefährder ein +++

Das Bundeskriminalamt stuft derzeit rund 760 Menschen in Deutschland als islamistische Gefährder ein. Mehr als die Hälfte von ihnen befindet sich im Land, wie das BKA der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mitteilte. 153 der potenziellen Gefährder seien in Haft. Insgesamt zählten die Sicherheitsbehörden mehr als 980 Menschen, die seit Beginn der Kämpfe in Syrien im Jahr 2012 aus Deutschland in die Krisengebiete ausgereist sind.

Damit verzeichnen die Experten eine leichte Entwicklung nach oben: Mitte Februar ging das BKA noch von rund 750 islamistischen Gefährdern im Bundesgebiet und etwa 970 Ausreisen aus Deutschland in die Krisengebiete aus.

Während die Zahl der islamistischen Gefährder zunimmt, wird die Terrorgefahr aus dem rechten und linken Spektrum vom Bundeskriminalamt deutlich geringer bewertet: 26 Personen aus der rechten Szene seien derzeit als Gefährder eingestuft, erklärte das BKA. Bei den Linksextremisten belaufe sich die Zahl auf zwei Personen.

+++ 5.15 Uhr: Trump lässt 200 Millionen Syrien-Hilfe einfrieren +++

US-Präsident Donald Trump lässt einem Medienbericht zufolge mehr als 200 Millionen Dollar an Syrien-Hilfen einfrieren. Eine entsprechende Anordnung habe das Weiße Haus an das US-Außenministerium erteilt, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag (Ortszeit). Das Geld war demnach für einen Wiederaufbau des durch den Bürgerkrieg verwüsteten Landes bestimmt.