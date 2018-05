Gerichtstermin für Kardinal George Pell am Mittwoch im australischen Melbourne. In der Anhörung ging es um den möglichen Ablauf eines Prozesses, in dem sich Pell wegen Missbrauchsvorwürfen verantworten muss. Eine zweite Anhörung ist für den 16. Mai geplant. Zuvor hatte die australische Justiz nach monatelangem Prüfen entschieden, dass gegen den 76-jährigen ein Hauptverfahren eröffnet wird. Bereits seit längerer Zeit gibt es Vorwürfe, dass Pell sich als junger Pfarrer und später als Erzbischof an Jungen vergangen haben soll. Pell streitet das ab. Nach Auffassung des Gerichts gibt es aber in mehreren Fällen ausreichend Hinweise, um die Vorwürfe prüfen zu lassen. Als Finanzchef des Vatikans war Pell der Vertraute von Papst Franziskus und die inoffizielle Nummer drei des Kirchenstaats. In früheren Jahren wurde er mehrfach auch als Papst gehandelt. Derzeit ist er beurlaubt. Mit dem Prozess gegen ihn ist es unwahrscheinlich, dass er jemals auf seinen Posten im Vatikan zurückkehrt.