In Velbert stand in der Nacht zu Montag ein Busdepot in Flammen

Im nordrhein-westfälischen Velbert ist in der Nacht zu Montag ein Busdepot ausgebrannt. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei bei rund 1,3 Millionen Euro.

Die Notrufe gingen um kurz nach Mitternacht bei der Feuerwehr in Velbert ein. Gleich mehrere Anwohner hatten das riesige Feuer in dem Busdepot im Gewerbegebiet gemeldet, wie die Feuerwehr am frühen Montagmorgen mitteilte. Als die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot eintrafen, standen bereits sechs Busse, ein Auto und ein Lastwagen lichterloh in Flammen.

Aus den zerstörten Fahrzeugen sei außerdem Diesel ausgetreten, der abgesaugt werden musste. Auch eine Stromleitung wurde beschädigt. Zwar war das Feuer nach rund einer halben Stunde unter Kontrolle, jedoch dauerten die Nachlöscharbeiten noch bis 3.30 Uhr.

Polizei in Velbert schätzt Schaden auf über eine Million Euro

Wie es zu dem Brand kam, war am Morgen noch unklar. Laut Polizei entstand durch das Feuer ein Schaden von rund 1,3 Millionen Euro. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 60 Retter im Einsatz.

Quelle: Feuerwehr Velbert, DPA