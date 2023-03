Nur mit Boxershorts bekleidet sprang der Mann in einen Kanal in Venedig

Polizei in Venedig sucht Mann, der vom Hausdach in einen Kanal sprang

von Eugen Epp In den sozialen Medien verbreitet sich ein Video aus Venedig: Vom Dach eines dreistöckigen Hauses ist ein Mann in einen Kanal gesprungen. Der Bürgermeister kocht vor Wut.

Mehr als 150 Kanäle durchziehen ganz Venedig, sie dienen in der Stadt als Wasserstraßen – und für manche Menschen offenbar auch als Schwimmbecken. Als solches nutzte ein Mann einen Kanal in der italienischen Touristenhochburg. Vom Dach eines drei Stockwerke hohen Hauses sprang er in einen Kanal und ließ sich dabei filmen. Das Video, das sich in den sozialen Netzwerken verbreitet, sorgt für jede Menge Verärgerung.

Sogar Bürgermeister Luigi Brugnaro teilte den Clip auf seinem Twitter-Account. Der Politiker hat überhaupt kein Verständnis für den Kanal-Sprung. "Dieses 'Subjekt' sollte ein Zertifikat für Dummheit und eine Menge Fußtritte bekommen", wütet er in einem Tweet. Die Behörden in Venedig würden mit Hilfe der Polizei versuchen, den Mann und die Person, die seinen Sprung gefilmt hat, zu identifizieren.

Lebensgefährliche Aktion in Venedig

Noch sind keine Details über den Springer bekannt – die Behörden vermuten allerdings, dass es sich um einen Touristen handelt. Tatsächlich war die Aktion alles andere als ungefährlich. In dem Video ist zu sehen, wie der Mann, nur mit Boxershorts bekleidet, auf einem Dachvorsprung steht, von der Straße aus beobachten ihn Passanten. Jemand versucht, ihn vom Sprung abzuhalten. Mit einem Bauchklatscher schlägt er auf dem Wasser auf. Da die Kanäle in Venedig nicht besonders tief sind, können solche leichtfertigen Aktionen zu schweren Verletzungen führen – oder sogar tödlich enden. In diesem Fall lief offenbar alles glimpflich ab.

"Er hat bei diesem Sprung sein Leben riskiert", betonte Bürgermeister Brugnaro. Allerdings habe der Mann nicht nur sich selbst, sondern auch andere in Gefahr gebracht. "Was wäre, wenn ein Boot unten vorbeigefahren wäre?", fragt Brugnaro und bezeichnet die unbekannte Person als "Straftäter". Der Bürgermeister hat sich schon öfter über Touristen beschwert, die für ihre Social-Media-Auftritte rücksichtslose Auftritte in seiner Stadt hinlegen. Er fordert, den Bürgermeistern echte juristische Handhabe gegen Vandalismus zu geben. "Sie machen diese dummen Dinge für Likes auf Social Media", klagte er nach dem jüngsten Vorfall und kündigte an, den Mann vor Gericht zu stellen, sollte er gefasst werden.

Quelle: Luigi Brugnaro auf Twitter

