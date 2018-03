Verzweifelte Personen auf der Suche nach Antworten. Am Mittwoch kam es zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Familienangehörigen von Insassen eines Gefängnisses westlich von Caracas, der Hauptstadt Venezuelas. Zuvor war bekanntgeworden, dass in der Haftanstalt eine Revolte gewaltsam niedergeschlagen wurde. Jedoch wollten sich die Behörden nicht zu Verletzten oder gar Opferzahlen äußern. Eine Familienangehörige ist völlig deprimiert: "Sie haben mir überhaupt nichts gesagt. Ich möchte wissen, was mit meinem Kind ist. Ich habe keinerlei Informationen. Ich weiß nichts. Schaut doch, wie verzweifelt wir sind." Vermutlich werden auch Erinnerungen an eine Gefängnisrevolte wach, bei der vor rund einem Jahr etwa 40 Insassen ums Leben gekommen waren. Menschrechts-Anwälte reklamieren bereits seit längerer Zeit, dass die Gefängnisse Venezuelas de facto von gewalttätigen Banden kontrolliert werden, die sogar im Besitz von Schnellfeuerwaffen sind.