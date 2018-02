Wohl noch am Montag soll die Leiche obduziert werden, die am Sonntag brennend auf offener Straße in Stralsund gefunden wurde. Das sagte eine Polizeisprecherin dem stern. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass kein Fremdverschulden vorliegt. Eine Frau hatte am Sonntagmorgen die Polizei alarmiert, weil vor einem Parkhaus im Frankenwall offenbar ein Mensch liege und brenne. Der Notarzt konnte anschließend nur noch seinen Tod feststellen. Wegen den starken Verbrennungen konnte bislang nicht einmal das Geschlecht identifiziert werden, mutmaßlich aber soll es sich um einen Mann handeln.



Häufiger Brände an dem Ort

Gerüchten in sozialen Netzwerken zufolge, soll es sich bei dem Toten um einen Straßenmusiker handeln, der dafür bekannt war, Abba-Songs gespielt zu haben, wie die Ostsee-Zeitung schreibt. Was genau passiert ist, bleibt bislang unklar. Der Fundort aber ist dem Bericht zufolge bekannt dafür, dass sich dort häufiger Obdachlose aufhalten. Auch sei es dort schon häufiger zu Unfällen mit Verbrennungen gekommen, heißt es bei der Polizei. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen machen können: entweder unter der Rufnummer 03831/2890-624 oder im Internet unter polizei.mvnet.de.

In Stralsund ist heute ein Unbekannter vor einem Parkhaus verbrannt. Unser Video fasst die Geschehnisse vor Ort zusammen. https://t.co/vBgmbWndeh pic.twitter.com/DtGd0HtKKx — SVZonline (@SVZonline) February 4, 2018