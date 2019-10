Ein Neunjähriger klaute Ende September in Tipp City im Bundesstaat Ohio das Auto seiner Großmutter. Jetzt hat die Polizei das Video vom Ende der Spritztour veröffentlicht. Der Junge flüchtete in dem weißen Auto vor den Polizisten. Schließlich krachte er an einer Ampel von hinten in zwei Fahrzeuge. Das Kind stieg mit erhobenen Händen aus dem Wagen. Die Polizei nahm den Jungen in Gewahrsam und brachte ihn zurück zu seiner Großmutter. Laut der Oma hatte der Junge nach den Autoschlüsseln gefragt, da er angeblich Radio hören wollte, dann hatte er sich mit dem Wagen davongemacht. Großmutter: Ich habe keine Ahnung, wie er wusste, wie man lenkt oder überhaupt etwas macht. Die Großmutter will ihren Enkel nun wegen Autodiebstahls anzeigen.