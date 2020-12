In Zeiten von Corona verändert sich das Kaufverhalten der Menschen gewaltig. Während sich zu Beginn der Pandemie viele Personen Sorgen machten um ausverkauftes Toilettenpapier, sind es nun bei so manchem Australier die Gedanken rund um das anstehende Weihnachtsfest und den entsprechenden Baum. So kommt es, dass bereits Wochen vor dem Fest die Weihnachtsbaum-Plantagen in den Blue Mountains westlich von Sydney ihre potentiellen Kunden davor warnen müssen, dass sie so gut wie ausverkauft seien. Dazu die Besitzerin der Baumschule, Lynette Keanelly am Sonntag, 2. Advent, bei hochsommerlichem Wetter: "Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir ziemlich ausgebucht, da die Leute die Bäume im Voraus buchen. Wir haben gestern auf unserer Website bekannt gegeben, dass wir ausverkauft sind. Wir haben nur noch sehr kleine Bäume übrig. Aber die Menschen haben großes Interesse daran, bereits jetzt einen Baum zu reservieren. Auch wenn sie keinen für dieses Jahr bekommen können, wollen sie einen fürs nächste Jahr vormerken. Sie sind also sehr vorausschauend." Und die Kunden, die erfolgreich eine Tanne ergattert haben, unterstreichen, dass das nun ausklingende 2020 ein etwas anders Jahr gewesen sei als die zuvor: "Wir hatten jedes Jahr einen frischen Weihnachtsbaum von hier. Das ist uns wichtig. Und dieses Jahr ist ein ziemlich besonders. Es war ein hartes Jahr für alle, und wirklich, ein echter Baum macht einen Unterschied. Er riecht frisch im ganzen Haus und er ist einfach viel besser als einer von den künstlichen Bäumen." "2020 war einfach ein wirklich furchtbares Jahr für alle. Und es ist doch immer schön, wenn man versucht, es sich ein bisschen nett zu machen. Und was ist schöner als Weihnachten ? Weihnachten ist einfach wunderbar." Kein Wunder, dass die Australier bei steigenden Temperaturen und sinkender Coronavirus-Bedrohung nun gerne wieder ans Feiern denken. Auch wenn die Pandemie weltweit gesehen bei weitem noch nicht besiegt ist.