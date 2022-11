In Berlin wurde ein Rettungseinsatz (Archivbild) womöglich durch eine Aktion von Klimaaktivisten erheblich verzögert

Hat eine Blockade von Klimaaktivisten womöglich zu einer Verspätung bei einem Rettungseinsatz geführt und ist dadurch ein Menschenleben gefährdet worden? Nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin hat die Polizei jetzt Strafanzeige gegen zwei Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" gestellt.

Nach einem möglicherweise durch Klimablockaden behinderten Einsatz von Rettungskräften bei einem schweren Verkehrsunfall hat die Berliner Polizei Strafanzeige gegen zwei Aktivisten gestellt. Die Anzeigen seien wegen unterlassener Hilfeleistung und der Behinderung hilfeleistender Personen geschrieben worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Die 59 und 63 Jahre alten Aktivisten der Gruppe Letzte Generation sollen sich am Montag an eine sogenannte Schilderbrücke der Stadtautobahn 100 festgeklebt und damit den Verkehr verzögert haben. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine 44-jährige Radfahrerin in der Hauptstadt von einem Betonmischer erfasst und überrollt. Ein Spezialfahrzeug kam laut Feuerwehr verspätet zum Unfallort, weil es wegen der Blockade der Aktivisten lange im Stau gestanden hatte.

Während sich Rettungskräfte um die Frau kümmerten, griff zudem ein Unbekannter den 64-jährigen Fahrer des Betonmischers mit einem Messer an. Anschließend floh der Angreifer vom Unfallort. Sowohl die Radfahrerin als auch der Lastwagenfahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Frau erlitt schwerste, lebensgefährliche Verletzungen. Dem Polizeisprecher zufolge wurde sie am Dienstagnachmittag weiter auf der Intensivstation behandelt.

Die Berliner Landesregierung hatte nach dem Unfall die Klimaaktivisten ermahnt, keine Menschenleben zu gefährden. Scharfe Kritik an den Aktivisten äußerten die Oppositionsparteien.