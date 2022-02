Ein mehr als zwei Jahre lang vermisstes Mädchen aus dem US-Bundesstaat New York tauchte lebendig wieder auf. Man fand es in einem geheimen Raum unter einer Treppe im Haus ihres Großvaters.

Eine Sechsjährige, die seit zwei Jahren vermisst wurde, ist in einem geheimen Raum unter einer Treppe in einem Haus im US-Bundesstaat New York gefunden worden. Polizeibeamte sahen bei einer Hausdurchsuchung ihre "winzigen Füße" in dem versteckten Raum, wie die "New York Post" zusammenfasst, die als erste über den Fall berichtet hatte.

Die kleine Paislee war vier Jahre alt, als ihre Eltern das Sorgerecht für sie und ihre ältere Schwester verloren, fasst der "Daily Freeman" zusammen. Es blieb zunächst unklar, warum genau die Behörden die Kinder mitnahmen. An dem Tag jedoch, an dem die Behörden die Kinder abholen sollten, flohen Paislees Mutter und ihr Vater mit ihr in den kleinen Ort Saugerties, wo ihr Großvater väterlicherseits lebt. Von diesem Tag an suchten die Behörden intensiv nach dem Mädchen. Auch auf der Facebook-Seite des Polizeireviers wurde ein Suchaufruf platziert:

Vermisstenfall: Kleines Mädchen unter Treppenverschlag gefunden

Am Montag fanden die Behörden Paislee laut "New York Post" in einem "kleinen, kalten und nassen" Geheimraum unter einer Holztreppe. Ein Tipp führte die Polizei zu dem Haus des Großvaters, in dem ein Polizeibeamten etwas an der Treppe und ihren Stufen entdeckte und dann mit einer Taschenlampe ein Stück einer Stoffdecke durch die Ritzen erkannte.

"Die Beamten nutzten ein Werkzeug, um mehrere der Holzstufen zu entfernen, und dabei sahen sie ein Paar winzige Füße. Nachdem sie einige weitere Stufen entfernt hatten" sei das Kind – zusammen mit ihrer Mutter – darin entdeckt worden, sagte die Polizei der "New York Post". Der Schluss: Paislee wurde von ihren nicht mehr sorgeberechtigten Eltern entführt. Diese erhielten von ihrem Großvater dabei Unterstützung.

Polizei erklärt: "Gut versorgt und bei guter Gesundheit"

Paislee wurde von Sanitätern untersucht und für stabil befunden, bevor sie an einen unbekannten Ort in die Obhut ihres gesetzlichen Vormunds und ihrer älteren Schwester entlassen wurde. Das kleine Mädchen habe ihre große Schwester problemlos wiedererkannt, teilte die Polizei mit. Paislee sei "gut versorgt und bei guter Gesundheit", wie der "Daily Freeman" beschreibt.

Dem Entführer-Trio droht nun eine Anklage wegen Eingriffes ins Sorgerecht und wegen Kindeswohlgefährdung.

Quellen: "New York Post", "Daily Freeman"