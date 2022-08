Die Polizei geht davon aus, das der Toter aus dem Echinger See der vermisste Tobias ist

Toter im Echinger See ist laut Polizei mit "hoher Wahrscheinlichkeit" Tobias D.

Vermisster in Bayern

Vermisster in Bayern Toter im Echinger See ist laut Polizei mit "hoher Wahrscheinlichkeit" Tobias D.

Der 25-jährige Tobias D. aus Bayern wird seit einem Festivalbesuch am Freitag vermisst. Nun wurde im Echinger See ein Toter entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass es Tobias D. ist.

Seit Freitag suchen Familie, Freunde und Polizei nach Tobias D. aus Eching. Der 25-Jährige und seine Freunde hatten sich aus den Augen verloren, als das Festivalgelände wegen eines Unwetters geräumt wurde. Nun teilt die Polizei Bayern mit, dass im Echinger See eine tote männliche Person gefunden wurde. "Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den seit Freitag vermissten Tobias D.", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Aussehen und Kleidung passen zum Vermissten

Gegen 18.45 Uhr am Dienstag seien Rettungskräfte über über einen auf dem See treibenden, leblosen jungen Mann informiert worden. Badegäste hätten ihn an Land gebracht, noch bevor Rettungskräfte eingetroffen seien. Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. "Sowohl das Aussehen als auch Bekleidung und persönliche Gegenstände des Toten stimmen mit der Beschreibung des seit Freitag vermissten Tobias D. überein", schreibt die Polizei.

Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.