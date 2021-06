Es waren dramatische Bilder, die in dieser Woche an einem Stausee im US-Bundesstaat Texas entstanden. Ein motorisiertes Ausflugsboot mit vier Menschen an Bord war in den Sog eines Wehrs geraten. Die Ausflügler waren wohl zu nah an den Abgrund herangefahren. Der Bug des Bootes schob sich beunruhigend weit über den Abgrund. Beobachter hatten nicht nur die Polizei von Austin verständigt, sondern auch einen Rettungshubschrauber angefordert. Die Polizisten konnten das Boot aber rechtzeitig wegschleppen. Wie tief genau das Boot hätte stürzen können, war zunächst unklar. Angenehm dürfte die Situation für die Passagiere so oder so nicht gewesen sein.