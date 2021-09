Sehen Sie im Video: Tödlicher Haiangriff: Surfer stirbt nach Biss in den Arm – Strand gesperrt













Tragisches Unglück an der australischen Ostküste: Hier wurde am Sonntag ein Surfer offenbar durch einen Hai getötet. Der Vorfall ereignete sich am Emerald Beach, etwa 550 km nördlich von Sydney. Der Sprecher des Rettungsdienstes New South Wales, Chris Wilson: "Umstehende leisteten Erste Hilfe, als die Sanitäter eintrafen und die Behandlung übernahmen. Ein Rettungshubschrauber mit Rettungssanitäter und Arzt wurden an den Ort des Geschehens geflogen, um die Behandlung des Mannes zu unterstützen. Leider ist der Patient trotz aller Bemühungen der Helfer und Sanitäter an den schweren Verletzungen gestorben, die er sich bei einem vermuteten Haibiss zugezogen hatte."

Der Strand wurde nach dem Vorfall geschlossen, teilte die Polizei mit. Der Surfer war demnach Ende 20 und wurde laut Medienberichten in den Arm gebissen.

