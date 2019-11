Haben diese Stiefel etwa dem großen Französischen Kaiser Napoleon Bonaparte gehört? Es wird vermutet, dass er sie sogar mit ins Exil genommen habe, nachdem er 1815 die Schlacht von Waterloo verloren hatte. Doch wie überprüft man so etwas? Alexandre Giquello ist Auktionator beim Pariser Auktionshaus Drouot, das diese Stiefel am Freitag versteigert: "Wir sind uns nicht sicher, weil wir keine direkte Verbindung zu ihm herstellen konnten. Aber alle Elemente passen perfekt zusammen. Sie kommen direkt aus dem Besitz von General Bertrand, dem letzten Gefährten Napoleons auf Sankt Helena." Auch mit Napoleons schriftlichen Befehlen, wie seine Stiefel denn auszusehen haben, stimmen diese Exemplare überein. Wenn dem so ist, dann hatte der Kriegsheld der Grand Nation die Schuhgröße 40. Mit einer Größe von 1,69 Metern lag Napoleon sogar über dem Durchschnitt seiner Zeit. Mythen, er sei ein kleiner Mann gewesen, entstammten laut dem Auktionshaus vor allem der britischen Propaganda.

+++ Mehr News von heute gibt es hier +++