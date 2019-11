Der kleine Panda im Berliner Zoo hat Schluckauf. Dabei könnte das Baby am Donnerstag gut etwas Schlaf gebrauchen. Seine ersten Geh- und Krabbelversuche zehren nämlich gehörig an den Kräften. Doch der gemeine Schluckauf hindert es am Einschlafen. Der kleine Sprössling und sein etwas älterer Zwilling haben am 31. August das Licht der Welt erblickt. Damals wogen die beiden noch 186 und 136 Gramm. Heute müssen sie schon fünf Kilo auf ihren Pfötchen tragen. Die Eltern Meng Meng und Jiao Qing sind Leihgaben der chinesischen Regierung. Die jährliche Leihgebühr des Berliner Zoos fließt eigenen Angaben zufolge zu 100 Prozent in den Artenschutz.

