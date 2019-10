Schau mal, wer da blinzelt: Laut Zoo Berlin haben die Panda-Zwillinge dort erstmals ihre Augen geöffnet. Sechs Wochen nach der Geburt erblickt der Panda-Nachwuchs damit in dieser Woche erstmals so richtig das Licht der Welt. Was genau die beiden kleinen Bären mit ihren Knopfaugen wahrnehmen können, ist dem Zoo zufolge schwer zu beurteilen. Klar sei allerdings, dass ihr Sehvermögen in den kommenden Tagen und Wochen stetig wachsen werde, bis sie bald zielstrebig umherlaufen werden, wie auch Tierpfleger Corvin Schmohl erklärt: O-Ton: "Hier haben wir jetzt unseren sozusagen Erstgeborenen, der im Moment so um die 100 Gramm mehr als der Zweitgeborene, und man sieht auch schon, dass die Augen schon ein bisschen geöffnet sind. Jetzt gehen sie gerade wieder zu. Aber hin und wieder sieht man sehr schön, dass beide Seiten auch schon auf sind. Also genau richtig. In der Entwicklung zwischen dem 40. und dem 60. Tag öffnen sie die in der Regel, und da sind unsere ja wirklich sehr gut im Zeitplan." Der Zoo teilte mit, dass beide Jungtiere dank Mutter Meng Mengs nahrhafter Milch nun schon jeweils rund 2 Kilogramm auf die Waage bringen und inzwischen etwa 30 cm lang sind. In Berlin leben seit Sommer 2017 mit den Eltern der beiden laut dem Zoo die derzeit einzigen Große Pandas überhaupt in Deutschland. Und die beiden Kleinen sind die ersten Großen Pandas, die bisher hierzulande geboren wurden.

