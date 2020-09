Sehen Sie im Video: Ausschreitungen bei Anti-Rassismus-Protesten in Louisville – zwei US-Polizisten angeschossen.





In Louisville im US-Bundesstaat Kentucky ist es am Mittwoch erneut zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt gekommen. Auslöser war eine Justizentscheidung, wonach es nach dem gewaltsamen Tod der Schwarzen Breonna Taylor vor einem halben Jahr zu keinen Anklagen gegen die drei beteiligten Polizeibeamten kommt. In der größten Stadt des Bundesstaates Kentucky versammelten sich daraufhin Demonstranten. Vereinzelt kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Nach deren Angaben wurden zwei Beamte angeschossen und verletzt. Weitere Proteste gab es in New York, Washington, Atlanta und Chicago.

