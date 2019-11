In den Meinungsumfragen der Demoskopen liegen die Konservativen derzeit im Schnitt zehn Prozentpunkte vor Labour. Auch der britische Buchmacher William Hill ist der Meinung, dass die Tories bei der Parlamentswahl am 12. Dezember die besten Chancen haben. Wer eine Wette platzieren möchte, sollte vielleicht hinhören, was Sprecher Joe Crilly zu sagen hat: "Die Quote für einen Sieg der Konservativen liegt bei fünf zu sechs. 16 zu 1 für Labour, 60 zu 1 für die Liberaldemokraten und 66 zu 1, wenn die Brexit-Partei gewinnt." Wer also sechs Pfund auf die Konservativen setzt, bekommt fünf weitere ausgezahlt, also elf. Wer einen Pfund auf Labour wettet, kriegt insgesamt 17 Pfund ausgezahlt. Auch wenn die Umfragewerte für einen Sieg der Tories sprechen, ist die Wahl zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorherzusagen. Viele Wähler sind des Brexit-Themas müde, andere sind vom Vorgehen der beiden traditionell größten Parteien inzwischen derart entsetzt, dass selbst äußerst loyale Anhänger sich abwenden. "Die Quote für eine Minderheitsregierung der Tories liegt bei 9 zu 2, 6 zu 1 für eine Labour-Minderheit. Labour, Liberaldemokraten und die schottischen Nationalpartei haben sehr ähnliche Ansichten. Deswegen liegt die Quote hier bei 12 zu 1. 16 zu 1, dass Labour nur mit den Liberaldemokraten koaliert." Premierminister Boris Johnson wollte Großbritannien ursprünglich unbedingt am 31. Oktober aus der EU führen - notfalls auch ohne Vertrag. Daran hinderte ihn das Parlament per Gesetz. Der neue Austrittstermin ist der 31. Januar 2020. Wettlustige können auch dieses Datum infrage stellen. Die Quote für einen Austritt bis Juni liegt gerade einmal bei 1 zu 2.

