Im Video: Im Osten Australiens wüten derzeit heftige Buschbrände. Im Bundesstaat New South Wales zerstörten die Flammen etwa 30 Häuser. Auch im benachbarten Bundesstaat Queensland mussten Anwohner ihre Häuser verlassen. Dort gelang es der Feuerwehr jedoch, einige Brände unter Kontrolle zu bekommen. In einer Ortschaft konnten die Anwohner am Mittwoch in ihre Häuser zurückkehren. Etwa 40 einzelne Feuer sind aber noch immer nicht unter Kontrolle.