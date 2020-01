Im baden-württembergischen Rot am See sind am Freitagnachmittag Schüsse gefallen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei mehrere Menschen getötet und weitere verletzt. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Es gebe keine Hinweis auf weitere Täter. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um ein Beziehungstat. Rot am See liegt etwa 100 km nordöstlich von Stuttgart in der Nähe der mittelalterlichen Stadt Rothenburg ob der Tauber.

+++ Mehr News von heute gibt es hier +++