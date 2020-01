Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj legte am Donnerstag einen Strauß Blumen am Flughafen in Kiew ab. Einen Tag nach dem Absturz einer ukrainischen Maschine auf iranischem Boden kündigte der Staatschef eine Ermittlung im Einklang mit Internationalem Recht an. 45 ukrainische Spezialisten seien bereits im Iran gelandet. Hier werde man eng mit einer Ermittlungskommission zusammenarbeiten, die von der iranischen Luftfahrtbehörde angeführt werde. Bis dahin warnte der Präsident vor falschen Informationen und Spekulationen: "Offensichtlich wollen wir alle die Wahrheit herausfinden und das am besten so schnell wie möglich. Doch das geht nicht immer. Es ist wichtig, dass wir zunächst einmal auf den Vorbericht der Ermittlungseinheit warten. Bis dahin bitte ich alle darum, gerade weil sich die Ukraine derzeit in einem Propagandakrieg befindet, sich nicht von Manipulationen, Spekulationen, Verschwörungstheorien oder voreiligen Schlüssen leiten zu lassen." Der Flugzeugabsturz sei kein Thema, das durch Hype, Likes in sozialen Netzwerken, Sensation oder Verschwörungen befeuert werden sollte. Bei dem Absturz der Boeing 737 der Ukraine International Airlines am Mittwoch kamen alle 176 Insassen ums Leben. Das Flugzeug war auf dem Flughafen in Teheran gestartet und ging kurz darauf südwestlich der iranischen Hauptstadt zu Boden. Dem Bericht der iranischen Ermittler zufolge hatte die Maschine vor dem Absturz ein technisches Problem.

+++ Mehr News von heute gibt es hier +++