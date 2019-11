Seit vielen Jahren ist das Sedletz-Ossarium in Tschechien eine Touristenattraktion. Das Beinhaus nahe der Stadt Kutná Hora ist bekannt für Zehntausende menschliche Skelette, von denen eine Vielzahl künstlerisch in der Allerheiligenkirche angeordent sind. Die hier bisher bei Besuchern noch so beliebten, gruselig-morbiden Selfies in Knochenkulisse, sollen ab dem nächsten Jahr allerdings der Vergangenheit angehören, erklährt Radka Krejci, Leiterin des Vorstandes der Gemeinde Kutna Hora-Sedlec. "Wir wollen diesen Ort wieder andächtiger machen und ihm seinen ursprünglichen spirituellen Charakter zurückgeben. Und niemanden soll durch Selfie-Sticks gefährdet werden." Besuchern des UNESCO-Weltkulturerbes soll das Fotografieren ab Januar untersagt sein. Die Kapelle wurde im 14. Jahrhundert als Aufbewahrungsort für Leichen erbaut, die in früheren Jahrhunderten beigesetzt worden waren. Viele von ihnen waren Opfer von Seuchen und Krieg. Ein Großteil der gruseligen Dekoration stammt von einem tschechischen Zimmermann aus dem 19. Jahrhundert.

