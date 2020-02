Mehrere Menschen sind nach Behördenangaben in Bolivien an Denguefieber gestorben. Soldaten räucherten am Sonntag Gegenstände und Häuser aus. Dengue-Viren werden durch tagaktive Aedes-Mücken übertragen. Das Auswärtige Amt rief Urlauber dazu auf, sich insbesondere tagsüber konsequent vor Stichen zu schützen. Gefährdet sind vor allem Kinder. Alfonzo Tenorio, Sprecher der panamerikanischen Gesundheitsorganisation, sagte am Sonntag: "Die Epidemie, die Ende 2019/ Anfang 2020 begonnen hat, ist eine der schlimmsten, die wir je in den tropischen Regionen hier hatten. Unsere Organisation unterstützt alle Behörden und führt Maßnahmen durch. Wir rufen die Menschen dazu auf, in ihren Häusern Mosquito-Brutstätten aufzusuchen und sie zu vernichten." Laut bolivischen Gesundheitsbehörden sind bis Montagmorgen mindestens zehn Menschen gestorben. Rund 9.500 Erkrankungen seien registriert worden. Die Region um die Hauptstadt Santa Cruz sei den Angaben zufolge am schwersten betroffen. Dengue-Infektionen haben in den letzten Jahrzehnten weltweit zugenommen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Dengue in diesem Jahr zu eine der zehn größten globalen Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit ernannt.

+++ Mehr News von heute gibt es hier +++