Chris war sein Name. Am Dienstag ist das rund 10-jährige Merinoschaf in Australien nach Aussage der Betreuer tot aufgefunden worden. Im Jahr 2015 hatte das Tier für viele Schlagzeilen gesorgt. Denn nach rund fünf Jahren in der Wildnis trug es rund 40 Kilo Wolle mit sich herum und befand sich in einem kuriosen Zustand. Das Schaf war zuvor in der Region von Australiens Hauptstadt Canberra ausgebüchst und wurde dann wiedergefunden. In einer aufwendigen Aktion wurde das Schaf von seinem Mantel in der Größe XXL befreit, weil es kaum noch laufen konnte. Nun ist Chris von uns gegangen - aber der Wolle-Rekord des Schafs lebt vorerst weiter.

+++ Mehr News von heute gibt es hier +++