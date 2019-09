Die Bilder einer Überwachungskamera in der von Pakistan verwalteten Region Kaschmir zeigen den Moment am Dienstag, als die Region von einem starken Erdbeben erschüttert wird. Das Beben hatte offiziellen Angaben zufolge eine Stärke von 5,2. Mehr als 30 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein, die meisten von ihnen in der Region Kaschmir. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer noch weiter steigen wird. Zudem soll es Hunderte Verletzte gegeben haben. Auswirkungen des Bebens sollen auch in Afghanistan und Indien zu spüren gewesen sein. Der Präsident des nationalen Amtes für Katastrophenschutz General Mohammad Afzal sagte, alle Einsatzkräfte seien alarmiert: "Die Such- und Rettungsteams der pakistanischen Armee sind bereits in die betroffene Region aufgebrochen. Einige Soldaten sind bereits vor Ort und haben mit der Suche begonnen." Die pakistanische Armee entsandte Flugzeuge und medizinische Hilfe in das Katastrophengebiet. Das Epizentrum des Bebens lag in der Nähe der Stadt Mirpur. Mehrere Häuser und Straßen wurden beschädigt. Es entstanden Krater und große Risse, in denen ganze Autos verschwanden. In mehreren pakistanischen Städten liefen Bewohner in Panik auf die Straße. Bis das ganze Ausmaß der Schäden deutlich sein wird, wird es vermutlich noch eine ganze Zeit dauern.

