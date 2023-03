Fieberhaft suchen Rettungskräfte und Anwohner in der malawischen Stadt Blantyre nach Überlebenden des Tropensturms Freddy. Das verheerende Unwetter war am Wochenende zum zweiten Mal innerhalb eines Monats über die Region hinweggefegt. Allein in Malawi wurden offiziell bislang rund 100 Tote gezählt. Bis Montagnachmittag wurden 200 Verletzte und 60 Leichen ins Krankenhaus von Blantyre gebracht. Im benachbarten Mosambik das ganze Ausmaß der Opferzahlen und Verwüstungen noch nicht abzusehen. Freddy ist einer der stärksten Stürme, die jemals in der südlichen Hemisphäre gemessen wurden. Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie könnte er der am längsten andauernde tropische Wirbelsturm sein. Die Behörden warnen vor weiteren Gefahren. In Mosambik ist den letzten vier Wochen die Niederschlagsmenge eines ganzen Jahres gefallen. Durch die Überschwemmungen könnten Ernten zerstört werden und das Risiko von Seuchen steigen. Malawi kämpft derzeit bereits mit dem tödlichsten Choleraausbruch in der Geschichte des Landes. UN-Organisationen fürchten, dass die Lage nun noch viel schlechter werden könnte.

