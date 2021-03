Sehen Sie im Video: In Ägypten sind bei einer Zug-Kollision mindestens 32 Menschen gestorben.









In Ägypten sind bei dem Zusammenstoß zweier Züge mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 90 verletzt worden. Ein Zug sei auf einen in dieselbe Richtung fahrenden anderen Zug geprallt, teilte die Bahnbehörde am Freitag mit. Unbekannte hätten in dem vorausfahrenden Zug die Notbremse betätigt. Die Staatsanwaltschaft leitete nach eigenen Angaben Ermittlungen ein. Das Unglück ereignete sich in der Stadt Tahta am Ufer des Nils, rund 365 Kilometer südlich der Hauptstadt Kairo. Zwei Waggons seien zerstört worden und ein dritter umgestürzt, verlautete aus Sicherheitskreisen. Dort hieß es weiter, beide Züge seien mit nicht sehr großer Geschwindigkeit gefahren. Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi erklärte in den sozialen Medien, die Verantwortlichen für den Unfall würden bestraft. Dutzende Krankenwagen waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Einsatz. Ägypten hat eines der ältesten und größten Bahnnetze der Region. In dem nordafrikanischen Land kommt es immer wieder zu Zugunglücken.

