Wenige Tage vor einem Gipfel der asiatisch-pazifischen Staaten (APEC) sind bei einem Wirbelsturm in Vietnam zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen würden immer noch vermisst, teilte der Katastrophenschutz am Sonntag mit. Mehr als 30.000 Menschen hätten ihre Häuser verlassen müssen, Zehntausende Gebäude wurden beschädigt oder zerstört. Handyaufnahmen von Touristen zeigten wie die Menschen mit Booten aus den überfluteten Gebieten gebracht wurden. Der Taifun Damrey traf am Samstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern auf Land und sorgte für schwere Verwüstungen. Die Stadt Danang, in der das Gipfeltreffen stattfinden soll, liegt etwa 500 Kilometer von den Gebieten entfernt, die besonders stark verwüstet wurden. Doch auch hier kam es zu Schäden. Das Gipfeltreffen beginnt am 10. November. Neben US-Präsident Donald Trump sollen auch der chinesische Staatschef Xi Jinping, Russlands Präsident Wladimir Putin sowie die Vertreter mehrerer APEC-Staaten teilnehmen.