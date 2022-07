Sehen Sie im Video: "Spielen Autoverstecken in Zweier-Teams" – Tiktokerin begeistert mit Video zum tristen Leben auf dem Dorf.

















Alina stellt eine einfache Frage bei TikTok und begeistert damit die User:





„Frage an alle Dorfkinder der Welt: Was macht ihr eigentlich immer so mit euren Freunden?





Unglaubliche 1,4 Millionen Aufrufe erzielt das Video, in dem die TikTokerin von ihrem scheinbar tristen Dorfalltag erzählt:





„Bei uns läuft das so. Ich rufe an, hast du Lust, was zu machen? Dann sagen die ja. Dann fahr ich mit meinem Auto hin. Dann sagen wir, was machen wir jetzt? Und dann sagen wir, fahren wir zu McDonalds. Oder wir gehen zu Rewe und kaufen uns da was zu essen. Und dann holen wir unser geiles Lunchpaket und fahren damit auf ne Aussicht. Und dann sitzen wir da.“





Doch das scheint nicht in jedem Dorf möglich zu sein:





„Wenn wir zu McDonalds wollen, müssen wir 20 Minuten in die nächste Stadt fahren“





Ein gängiges Hobby auf dem Dorf ist laut Alina das Herumfahren:





„Hin und wieder fahren wir einfach so durch Dörfer und machen eine Dorfkontrollfahrt. Schauen mal, ob alles beim Rechten ist. Mehr kannst du auch nicht machen.“





Vielen User spricht Alina aus dem Herzen:





„Bei uns heißt es Ortskontrollfahrt“





„Die Kontrollfahrt nennt man bei uns auch ‘spekulieren fahren’”





„Ich bitte darum OKF“





Einige Dorfbewohner machen auf dem Dorf aber auch noch andere Dinge:





„Meine Freundinnen und ich fahren im Winter durch die Straßen und bewerten die Weihnachtsbeleuchtung“





„Wir haben vor zwei Jahren öfter mal Autoverstecken gespielt – in Zweier-Teams“





„Gesellschaftsspiele sind echt gut, haben damit vor kurzem angefangen und hassen uns jetzt alle gegenseitig aber macht Spaß“





Einige Dorf-Klischees werden in der Diskussion unter dem Video auf jeden Fall erfüllt:





„Wir besaufen uns einfach immer“





„Joa und halt Saufen“





Doch machen die Jugendlichen in der Stadt wirklich andere Dinge?





„Wohne in der Großstadt und mache dasselbe“





„Bin zwar ein Stadtkind aber bei uns läuft es genauso 😅“









