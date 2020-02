In Volkmarsen ist ein 29-Jähriger mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat Dutzende verletzt, einige von ihnen schwer. Viele der Opfer sind Kinder. Die Behörden gehen von einem absichtlichen Anschlag aus, sehen aber bislang keine Hinweise auf ein terroristisches Motiv des Mannes. Am Tag danach geht die Suche nach dem Motiv des Deutschen, der selbst aus Volkmarsen stammt, weiter. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und hält sich der bei der öffentlichen Nennung von Details zunächst zurück. Alle Entwicklungen im stern-Ticker.

+++ 10.49 Uhr: Staatsanwaltschaft: Fahrer von Volkmarsen war nicht alkoholisiert +++

Der Mann, der am Montag mit einem Auto in der nordhessischen Stadt Volkmarsen in eine Menschenmenge gefahren ist, war nicht alkoholisiert. Ob er unter Drogeneinfluss gestanden habe, stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Bislang sei der Mann nicht vernehmungsfähig.

+++ 10.28 Uhr: "Gaffervideo" führte zu zweiter Festnahme in Volkmarsen +++

Ein sogenanntes Gaffervideo hat zu der zweiten Festnahme im nordhessischen Volkmarsen geführt. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sagte, gegen den Festgenommenen werde wegen "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Filmaufnahmen" ermittelt. Ob es darüber hinaus einen Zusammenhang zu dem Vorfall am Montag gegeben habe, müsse noch ermittelt werden. Daneben hätten sich bereits Zeugen gemeldet, die während des Rosenmontagszuges Handyfotos oder Videos gemacht hatten, um ihre Aufnahmen den Ermittlern zur Verfügung zu stellen. "Das hilft natürlich für die Ermittlungen der Gesamtsituation", sagte der Sprecher.

+++ 8.55 Uhr: 18 Kinder unter 52 Verletzten von Volkmarsen +++

Unter den 52 Verletzten des Vorfalls beim Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen sind 18 Kinder. Insgesamt befanden sich nach der Fahrt eines Autos in eine Menschenmenge noch 35 Menschen in stationärer Behandlung im Krankenhaus, wie die Polizei in Kassel mitteilte. 17 weitere Menschen wurden demnach ambulant behandelt und konnten das Krankenhaus verlassen.

+++ 8.23 Uhr: Ermittler wollen Details zu Opfern nennen +++

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wird voraussichtlich am Dienstagvormittag Details zu den Opfern des Zwischenfalls in Volkmarsen nennen. Dies werde man in Absprache mit der Polizei tun, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 7 Uhr: Absage von Karnevalsumzügen in Hessen noch offen +++

Eine Absage der Karnevalsumzüge in ganz Hessen bleibt am Dienstag weiter offen. Die Sicherheitsexperten des Landeskriminalamtes werden in Absprache mit den Veranstaltern zeitnah eine Entscheidung treffen, wie ein Sprecher des hessischen Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur sagte.

+++ 0.46 Uhr: Polizei warnt vor Verbreitung angeblicher Täter-Fotos +++

Die Polizei warnt vor dem Verbreiten angeblicher Fotos des Täters. "Bei der abgebildeten Person handelt es sich definitiv nicht um den Täter", schrieb die Polizei Nordhessen am späten Montagabend bei Twitter. "Teilen Sie keine Falschnachrichten!", hieß es. Dazu stellte sie ein Bild, auf dem mehrere Menschen zu sehen sind, die neben einem Auto stehen. Ihre Gesichter wurden unkenntlich gemacht. Es würden derzeit Fotos kursieren, die angeblich die Festnahme des Täters zeigen sollen, hieß es in dem Tweet.