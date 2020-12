Bald ist das historische Jahr 2020 zu Ende. Und die Hoffnung lebt, dass es im nächsten besser wird. Denn die vergangenen zwölf Monate haben uns einiges abverlangt, wie unser Jahresrückblick in einer Grafik zusammengefasst zeigt.

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Wir nutzen die Gelegenheit, um einen zahlengestützten Blick in den Rückspiegel zu werfen. Im Januar war Covid-19 zwar schon im Anmarsch, aber noch kein Thema in den Nachrichten. Stattdessen ging es unter anderem um die gewaltigen Buschfeuer in Australien. Sie erinnern sich?

Merkels historische TV-Ansprache am 18. März

Ende Februar ahnten wir schließlich, dass es möglicherweise ein außergewöhnliches Jahr werden sollte. Es gab Ende Februar hierzulande zwar erst 57 bestätigte Corona-Fälle, doch es mangelte nicht an Warnungen - die sich schließlich als berechtigt erwiesen. Am 18. März sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel In einer Fernsehansprache von einer Herausforderung "historischem Ausmaßes". Von da an stand alles im Zeichen der Pandemie - von Kurzarbeit über Klopapier bis hin zum zu Homeoffice und Corona-Leugnern.

Aber es gab natürlich auch andere Nachrichten, wie zum Beispiel den Tod von George Floyd durch Polizeigewalt und die darauf folgenden Black Lives Matter-Proteste oder die Präsidentschaftswahl in den USA. In zwei Wochen werden die Menschen das neue Jahr begrüßen, 56 Prozent mit Champagner oder Sekt, wie eine Umfrage des Statista Global Consumer Survey zeigt. Ein Jahr das hoffentlich besser wird als das zurückliegende.