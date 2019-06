(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) BUNDESVERTEIDIGUNGSMINISTERIN, URSULA VON DER LEYEN AM UNFALLORT IN MALCHOW AM MONTAG: "Das ist heute ein schwerer Tag für unsere Luftwaffe und unsere Bundeswehr. Wir haben durch einen Flugunfall einen Soldaten verloren. Und unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind heute vor allem bei seinen Angehörigen und seinen Kameradinnen und Kameraden. Nach all dem, was wir bisher wissen, sind heute am frühen Nachmittag, etwa gegen 14 Uhr, in Laage drei Eurofighter zu einem Übungsflug aufgestiegen. Nach etwa 20 Minuten hat es in der Luft eine Berührung zwischen zwei Eurofightern gegeben mit fatalen Folgen. In beiden Maschinen ist der Schleudersitz aktiviert worden. Ein Soldat, der Pilot, konnte lebend geborgen werden. Aber der zweite Pilot ist leider nur tot aufgefunden worden. Dieser Schmerz, den teilen wir mit den Angehörigen bei dieser schrecklichen Nachricht heute." // "Heute ist der Tag der Trauer und des Schmerzes über den Verlust unseres Soldaten, des Piloten. Wir werden sehr gründlich die Ursachen aufarbeiten. Zweitrangig ist die Frage heute nach der Einsatzbereitschaft. Ab morgen werden wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Aber heute überwiegt die Trauer."