Dieses Foto zeigt eine patschnasse Katze. Was einer wasserscheuen Hauskatze wohl unangenehm wäre, ist für eine Fischkatze normales Business. Diese Tiere, die etwa doppelt so groß sind wie Hauskatzen und in Südostasien vorkommen, jagen vorwiegend watend und schwimmend im Wasser und ernähren sich von Fischen, Krebsen oder Fröschen. Allerdings haben sie auch nichts gegen eine Maus-Mahlzeit.

