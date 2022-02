Weil es Ärger um eine Bestellung gab, riefen McDonald's-Mitarbeiter in einem Vorort von Salt Lake City die Polizei. Als die kam, soll ein vierjähriger Junge geschossen haben – vermutlich, weil ihn sein Vater dazu aufforderte.

In Midvale im US-Bundesstaat Utah soll ein vierjähriger Junge eine Waffe auf einen Polizisten abgefeuert haben. Die Ermittler glauben, dass der Vater des Jungen ihn dazu aufgefordert hatte.

Zuvor war der Mann mit seinem Wagen, in dem neben dem Vierjährigen auch ein dreijähriges Mädchen auf dem Rücksitz saßen, bei einem McDonald's Drive-Thru vorgefahren. Wie mehrere US-Medien berichten, soll es Ärger um eine Bestellung gegeben haben. Als der Mann die Angestellten durch das Abholfenster des Restaurants bedrohte und dabei eine Pistole in der Hand hielt, riefen diese die Polizei, während sie ihn baten, sich in einen Wartebereich zu begeben, während sie seine Bestellung korrigierten.

Junge schießt bei McDonald's auf Polizisten

Wie eine Sprecherin des Unified Police Department der Associated Press bestätigte, zeigte sich der Mann beim Eintreffen der Polizei unkooperativ und musste aus seinem Wagen gezogen werden. Als die Beamten den Mann in Gewahrsam nahmen, bemerkte einer von ihnen, wie plötzlich eine Waffe aus dem Heckfenster ragte.

Der Beamte konnte die Waffe gerade noch rechtzeitig mit der Hand zur Seite schieben, als sie abgefeuert wurde. Die Kugel traf die Markise des McDonald's-Gebäudes. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann dem Jungen zuvor noch sagte, er solle die Waffe abfeuern.

Polizist rettete Kindern vermutlich das Leben

In einer Erklärung des Salt Lake County Sheriff's Office und der Unified Police heißt es, der Beamte habe "das junge Alter der Person mit der Schusswaffe erkannt und den anderen Beamten 'Kind' zugerufen". Diese Aktion könnte die beiden Kinder vor dem Gegenfeuer der anderen Beamten bewahrt haben..

"So etwas habe ich in meiner Karriere noch nie gesehen", erzählte Sherif Rosa Rivera dem TV-Sender NBC-News nach dem Vorfall. "Sie würden nicht glauben, wie groß dieses Kind ist, nur ein kleiner, kleiner Vierjähriger. Es ist eine große Handfeuerwaffe. Wenn man sieht, dass ein so kleines Kind eine solche Waffe in die Hand nehmen, auf Polizisten richten und abfeuern kann − das zeigt, dass ihm das jemand beigebracht hat."

Tatsächlich soll der Fahrer laut Polizei später zugegeben haben, dass dies nicht das erste Mal war, dass sein Sohn seine Waffe in die Hand bekam. Er wurde festgenommen und die beiden Kinder an Familienmitglieder übergeben.

Quellen: AP, NBC-News, Unified Police Report