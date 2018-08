Solch ein Gewimmel möchte ich sehen. Rund 200 Seeadler haben sich im Naturpark Peenetal versammelt, um sich dort in den austrocknenden Seen die Bäuche vollzuschlagen. Ein sehr seltenes Naturspektakel, dass auch den Naturführer Günther Hoffmann in Erstaunen versetzt. Ursache sei die anhaltende Dürre, sagt Hoffmann am Mittwoch in Vorpommern: O-TON: "Naja, natürlich der Dauersommer seit Ostern, bzw. die damit einhergehende Dürre. Wir haben jetzt gerade hier in den Flächen, das sind an sich dauerhafte Flachwasserseen und die sind hier zu großen Teilen trocken gefallen. Und da in dem Gebiet nicht geangelt und nicht gefischt wird, haben wir einen sehr, sehr großen Fischreichtum. Deswegen haben sich gerade speziell jetzt hier fast die gesamten Adler der südlichen Ostsee hier versammelt. Wir haben heute früh aktuell eine Zählung gemacht und haben 190 Adler gezählt. Das ist eine Zahl, die ist so auf so einer Fläche noch nie erfasst worden." Der Fischreichtum lockt hier aber nicht nur Adler, sondern unter anderem auch Graureiher, Silberreiher und Kraniche. Sie alle wollen etwas von dem Fischbuffet abhaben, dass sich ihnen fast ohne jeden Aufwand anbietet. Das Peenetal befindet sich in einem Urstromtal, das seit Jahrtausenden von Mooren und flachen Gewässern durchzogen wird.