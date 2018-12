Der Ätna auf Sizilien ist wieder ausgebrochen. Europas höchster Vulkan stieß am Montag eine große und dichte Aschewolke in den Himmel. Der Flughafen von Catania an der Ostküste der italienischen Insel musste deswegen geschlossen werden. Begleitet wurde der Ausbruch am Morgen von einer Serie von etwa 130 leichten Erdbeben. Die schwersten Erschütterungen hatten eine Stärke von 4,0, wie das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie mitteilte. Berichte über Verletzte gab es nicht. Der rund 3330 Meter hohe Ätna ist der aktivste Vulkan in Europa. Zu einem größeren Ausbruch kam es zuletzt 1992.