Es könnte der Anfang von mehr sein. Und es ist vor allem nach 250 Jahren das erste Mal, dass hier wieder Rauch, Qualm und Steine in die Luft steigen. Der im Süden Japans gelegene rund 1300 Meter hohe Vulkan Mount Io zeigte seit Donnerstag erste Aktivität. Und die Eruption hielt auch am Tag darauf weiterhin an. Daher sahen sich die Behörden gezwungen, die Menschen in der umliegenden Gegend dazu aufzurufen, die Häuser zu verlassen. In Japan gibt es rund 110 aktive Vulkane. Etwa die Hälfte davon wird rund um die Uhr beobachtet.