Auch am Montag machten die Lavamassen des Kilauea auf Hawaii vor nichts halt: Nicht vor Toren, nicht vor Häusern, nicht vor Autos. Rund 1700 Bewohner erhielten behördliche Anordnungen, die betroffenen Gebiete zu verlassen. Einige von ihnen durften tagsüber während einer Flaute in der seismischen Aktivität des Vulkans vorübergehend heimkehren. Viele nutzten die Gelegenheit, um persönliche Dinge aus ihren bedrohten Häusern zu holen. Bewohner Keith Brock etwa musste bei einem solchen Besuch riesige Lava-Fontänen in seinem eigenen Garten entdecken. Auf bebendem Boden hatte er Mühe, die Kamera ruhig zu halten. Der "Kilauea" auf der größten Hawaii-Insel Big Island ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Er ist in den vergangenen 35 Jahren immer wieder ausgebrochen.