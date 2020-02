Es war gegen halb elf Uhr nachts Ortszeit am vergangenen Freitag als Mexikos wohl bekanntester Vulkan erneut Asche und Lava spuckte. Eine auf den Popocatepetl gerichtete Webcam fing das Naturschauspiel unterm Sternenhimmel ein. Die Rauchsäule über dem Berg stieg rund 1200 Meter in die den Himmel. Am Samstag dann kam es zu einer weiteren Eruption, erneut Stieg Rauch über dem Krater auf. Der Popocatepetl ist mehr als 5400 Meter hoch und der zweithöchste Berg in Mexiko. El Popo, wie in die Einwohner ihn nennen, ist der aktivste Vulkan des Landes.