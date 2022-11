Jeder rote Punkt steht für einen tödlichen Vorfall mit Waffen in den USA in diesem Jahr. Das Portal "Gun Violence Archive" sammelt solche Daten seit 2013.

Tote bei Schießerei in Supermarkt – Karten zeigen Ausmaß der Waffengewalt in den USA

von Annette Berger Wieder Tote durch Waffen in den USA. Doch die jüngste Supermarkt-Schießerei in Virginia ist nur eine von vielen Gewalttaten in den Staaten. Wie grausam-alltäglich der Vorfall ist, zeigt ein Portal mit einer Reihe von Karten.

Es ist nur der jüngste Fall von Gewalt mit Waffen in den USA, aber er ist meilenweit entfernt davon, der schlimmste in diesem Jahr zu sein. In einem Supermarkt in Chesapeake im US-Bundesstaat Virginia wurden am Dienstag mehrere Menschen durch Schüsse getötet und verletzt.

Was die Hintergründe sind, war bis Mittwoch noch unklar. Es soll "weniger als zehn Todesopfer" geben, wie es weiter heißt. Die Menschen sind geschockt. Dass die Tat sich wenige Tage vor Thanksgiving ereignete, wird in Berichten darüber betont – ist der Feiertag doch ein wichtiges Familienfest in den USA.

Massaker von Uvalde kostete mehr als 20 Menschen das Leben

Doch so schlimm und außergewöhnlich die Gewalttat für die Opfer, deren Angehörige und für die Stadt Chesapeake ist – sie ist leider alltäglich. Meldungen über größere Schießereien sind in den gesamten USA schlimme Normalität. Zwar wurden in der Vergangenheit immer wieder Appelle laut, die Waffengesetze zu verschärfen – meist nach besonders grausamen Taten wie dem Schulmassaker in der texanischen Kleinstadt Uvalde, bei dem im Mai 19 Schulkinder, zwei Lehrerinnen und der Attentäter erschossen wurden.

Doch bislang hat es keine politische Initiative geschafft, die Zahl der Waffen und deren Besitzer einzudämmen. Wahrgenommen wird das Problem auch als "Mass Shooting Crisis", eine "Massenerschießungs-Krise", also nicht als eine Ansammlung vieler Einzelfälle, sondern als andauerndes bedrohliches Phänomen.

Das "Gun Violence Archive" dokumentiert die Gewalt mit Waffen

Genau verfolgen lässt sich die Spur, die die Gewalt mit Waffen in den Vereinigten Staaten hinterlässt, unter anderem im "Gun Violence Archive", einer gemeinnützigen Organisation, die Daten zu Todes- und Verletztenfällen im Zusammenhang mit Waffen sammelt und in Statistiken aufbereitet. Die Informationen kommen nach Angaben des Portals von Strafverfolgungsbehörden, aus Medienberichten oder aus Regierungs- oder kommerziellen Quellen. Insgesamt 7500 solcher Datenlieferanten nutzen die Macher des Projekts nach eigenen Angaben. Auf der Seite "Gunviolencearchive.org" lassen sich Vorfälle mit Waffen der vergangenen neun Jahre ergründen. Verlinkt sind – außer bei Meldungen über Suizide – jeweils die Quellen und genauere Daten.

Bis zu diesem Mittwoch, dem 23. November, sind laut dem "Gun Violence Archive" allein in diesem Jahr 39.696 Menschen bei Vorfällen ums Leben gekommen, die mit Waffen oder Waffengewalt in Verbindung stehen, dazu zählen mehr als 18.000 Morde und unabsichtliche Taten, aber auch mehr als 21.000 Suizide. Unabsichtliche Taten sind etwa, wenn Kinder mit Waffen ihrer Eltern spielen und sich ein Schuss löst.

Dokumentiert wurden im selben Zeitraum in den gesamten USA mehr als 600 Massenschießereien – darunter versteht das Portal Taten, bei denen mehr als vier Menschen entweder durch Schüsse getötet oder verletzt werden.

Tote Kinder und Teenager

Hinter allen Daten stehen unfassbare familiäre Tragödien, was beispielsweise einen Blick auf die jüngeren Opfer wirft: Von Januar bis Ende November kamen laut den Daten allein 290 Kinder bis 11 Jahre und mehr als 1200 Teenager bis 17 Jahre in den USA durch Waffen ums Leben.

Die Bundesstaaten der Ostküste, das zeigt der Blick auf die Überblickskarte, ist von Todesfällen mit Waffengewalt stärker betroffen als die mittleren Staaten oder die an der Westküste, wobei Kalifornien eine traurige Ausnahme bildet.

Rat und Hilfe Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter (0800) 1110111 und (0800) 1110222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

