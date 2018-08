Jose und Celia wollen ihr Haus nicht verlassen. In ihrem Dorf, Monchique an der portugiesischen Algarve, sind sie die einzigen, die geblieben sind. In den Hügeln um ihr Dorf, wütet das Feuer. Die Einsatzkräfte mussten bis in ihren Garten vorkommen, doch Jose Rosa, Eigentümer des Restaurants Albergaria do Lageado, hat einen Plan B. "Meine Frau und ich wollen nicht evakuiert werden. Wir bleiben hier, um das hier zu verteidigen. Ich habe gerade alles abgespritzt. Unser Plan B ist, in den Pool zu springen. Wir mussten bis jetzt nicht weg und müssen es hoffentlich auch nicht mehr. Aber Sie sehen ja, das Feuer ist sehr nah." In Joses Heimatort, Pedrogao kamen letztes Jahr 63 Menschen bei Waldbränden ums Leben. Auch dort, erzählt Jose, haben diejenigen überlebt, die sich in den Pool geflüchtet hätten. Der Waldbrand entflammte in Tannen- und Eukalyptuswäldern oberhalb der Küste, bei Temperaturen bis zu 47 Grad. Celia Neves ist in dem Haus in Portugals Süden aufgewachsen. "Als Kind und in meiner Jugend gab es keine Waldbrände. Es gab keine Eukalyptusbäume, und diese Misere, und jetzt haben wir das: den größten Brand überhaupt, die ganze Zeit Brände. Monchique ist zerstört, und das Land drumherum, hier war es wie im Paradies und jetzt ist alles zerstört." Eukalyptusbäume gelten als leicht entflammbar und trocknen die Erde in ihrem Umfeld zusätzlich aus. Im Laufe des vergangenen Wochenendes waren über Tausend Feuerwehrleute im Einsatz, konnten die Feuer jedoch nicht vollständig löschen.