Waldbrände auf Hawaii: Mann stirbt beim Versuch, seinen Hund aus den Flammen zu retten

von Eugen Epp Die Waldbrände auf Hawaii haben verheerende Folgen. In der Kleinstadt Lahaina starb ein Mann, als er offenbar einen Hund vor dem Feuer retten wollte.

Fast hundert Menschen haben die verheerenden Waldbrände auf Hawaii das Leben gekostet. Einer von ihnen ist Franklin Trejos, der im Alter von 68 Jahren starb, als er versuchte, einen Hund aus den Flammen zu retten.

Trejos lebte seit 30 Jahren in der Kleinstadt Lahaina, die von den Feuern besonders heftig heimgesucht wurde: Mehr als 2000 Gebäude sind dort ganz oder teilweise abgebrannt. So auch das Haus, in dem Trejos zusammen mit seinem langjährigen Freund Geoff Bogar und dessen Frau lebte. Als die Feuer sich ausbreiteten, blieben sie zurück, um anderen Einwohnern zu helfen und ihr eigenes Haus zu schützen. Das gelang nicht – die drei mussten flüchten. Doch während Bogar es aus der Flammenhölle schaffte, hatte Trejos nicht so viel Glück.

Hawaii: Brände in Lahaina mittlerweile weitgehend unter Kontrolle

Geoff Bogar kehrte am nächsten Tag zum Haus zurück und fand die sterblichen Überreste seines Mitbewohners und Freundes auf dem Rücksitz von dessen Auto. Trejos Körper lag auf Bogars Hund. Auch der drei Jahre alte Golden Retriever hatte nicht überlebt. Trejos und den Hund soll eine ganz besondere Beziehung verbunden haben, sagte die Nichte des gebürtigen Costa Ricaners gegenüber US-Medien. Offenbar hatte er das Tier retten wollen.

Auch Geoff Bogar selbst gelang die Flucht nur äußerst knapp. Als das Feuer überhand nahm, versuchte er, mit seinem Auto zu entkommen. Der Wagen sprang jedoch nicht sofort an. Also schlug er die Scheibe ein, befreite sich aus dem Auto und kroch über den Boden, bis Polizisten ihn fanden und ins Krankenhaus brachten.

Von diesem Gebäude in Lahaina auf der Hawaii-Insel Maui stehen noch die Außenmauern., die umliegenden Häuser sind dagegen nur noch Schutt und Asche

Mittlerweile ist das Feuer in Lahaina zum größten Teil eingedämmt. Dennoch wurde die Stadt hart getroffen, der Ortskern ist völlig zerstört. Bisher sind 99 Tote durch die Brände auf Hawaii offiziell bestätigt. Die Zahl kann sich in den kommenden Tagen allerdings noch erhöhen, da noch viele Menschen vermisst werden. Gouverneur Josh Green sagte, die Zahl der Toten könne sich in den nächsten zehn Tagen möglicherweise verdoppeln.

Quellen: AP / CNN / DPA

Sehen Sie im Video: Nach dem verheerenden Flächenbrand auf der Insel im Bundesstaat Hawaii stehen viele Häuser nicht mehr. Manche Gebäude aber wurden verschont. Doch die Behörden sehen noch immer mögliche Gefahren.