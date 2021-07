Seit mehr als zwei Wochen brennt der Westen Amerikas. Ende Juni fraßen sich die Flammen in nicht mal zwei Stunden durch Teile des Dorfes Lytton in der Nähe der kanadischen Metropole, kurz vorher ächzte das Land unter einer die Rekordhitzewelle. Weiter südlich hinter der Grenze, in Oregon, Kalifornien und Nevada haben Waldbrände bereits 120.000 Hektar Land verwüstet – das ist in etwa die doppelte Fläche Münchens.

Feuer in Russland, Hochwasser in Deutschland

Auf der anderen Seite der Beringsee, in Jakutien im östlichsten Russland, steht eine Fläche von der Hälfte Schleswig Holsteins in Flammen – der Qualm ist derartig übel, dass Bewohner aufgefordert wurden, Gasmasken zu tragen. Auch in Spanien brennt es: Im katalanischen Naturpark Cap de Creus an der Grenze zu Frankreich wurden mindestens 400 Hektar vernichtet.

In Westen Deutschlands und Teilen Belgiens dagegen sind es Wassermassen, die ganze Landstriche verwüsten. Durch die Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen sind in den vergangenen Tagen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mindestens 164 Menschen ums Leben gekommen, in Belgien gibt es bislang 27 Tote.

Ist der Klimawandel schuld?

Warum das Wetter derzeit wieder einmal verrückt zu spielen scheint, beschäftigt auch Meteorologen und Klimaforscher. Waldbrände, Überschwemmungen oder Tornados wie zuletzt in Tschechien hat es zwar immer schon gegeben, doch mittlerweile gesellen sich wohl auch die Auswirkungen des Klimawandels dazu. Forscher zufolge kann die Luft durch die stetige Erwärmung mehr Wasser aufnehmen. Außerdem vermuten sie, dass der Jetstream – eine Art Wetterquirl in der Atmosphäre – schwächer wird und dadurch Hoch- und Tiefdruckgebiete länger an einem Ort bleiben – und damit auch extreme Wetterlagen.