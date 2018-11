Die Zahl der Todesopfer bei den schweren Waldbränden in Kalifornien ist auf mindestens neun gestiegen. Vier weitere Leichen seien im Norden des US-Bundesstaates geborgen worden, teilten die Behörden am Freitag mit. Zuvor waren hier fünf Menschen auf der Flucht vor den sich schnell ausbreitenden Flammen in ihren Autos ums Leben gekommen. 35 Menschen galten zudem als vermisst. Besonders betroffen war die Kleinstadt Paradise, wo alle 27.000 Einwohnern aufgefordert wurden, sich in Sicherheit zu bringen. Hier fielen Hunderte Häuser den bis zu 15 Meter hohen Flammen zum Opfer. 800 Kilometer weiter südlich raste ein Waldbrand angefacht von starken Winden auf die Küstenstadt Malibu zu, in der zahlreiche Prominente aus der Unterhaltungsbranche wohnen. Tausende Einwohner wurden von den Flammen zur Flucht gezwungen. Darunter waren auch Popstar Lady Gaga und Schauspielerin Alyssa Milano. Kalifornien erlebt eines der schlimmsten Waldbrandjahre in seiner Geschichte. Bislang fiel fast doppelt so viel Fläche wie im Vorjahreszeitraum den Flammen zum Opfer.