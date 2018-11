Die aktuelle Feuerkatastrophe zählt zu den schlimmsten Flächenbränden in der Geschichte Kaliforniens. Viele Stars haben im Küstenort Malibu und in dem angrenzenden Hügelland teure Anwesen. Auch Thomas Gottschalks Villa trifft das Feuer mit voller Wucht. Der 68-Jährige ist zum Zeitpunkt des Brandes in Deutschland. Seine Frau Thea sitze nun in einem Hotelzimmer, sagte Gottschalk der dpa. Auch Gottschalks direkte Nachbarin Miley Cyrus trauert um ihre Villa. Via Instagram gibt die Sängerin bekannt: "Ich bin am Boden zerstört (...). Ich gehöre zu den Glücklichen. Meine Tiere und die Liebe meines Lebens sind sicher und das ist alles, was wichtig ist." Schauspieler Gerald Butler postet ein Foto, das ihn vor den Trümmern seines Hauses zeigt. "Es ist eine herzzerreißende Zeit für Kalifornien. Mehr denn je inspiriert von dem Mut, der Einstellung und Hingabe der Feuerwehrmänner." Viele Stars sind unterdessen empört von einem Tweet des US-Präsidenten. Donald Trump gibt den kalifornischen Forstämtern eine Mitschuld an den verheerenden Bränden, die seiner Ansicht nach, verhindert hätten werden können. "Es gibt keinen Grund für diese massiven, tödlichen und teuren Feuer in Kalifornien außer dem schlechten Forstmanagement", schreibt Trump auf Twitter. Til Schweiger, der mit seiner Familie aus seiner Villa in Malibu fliehen musste, ist wütend. "Donald Trump, wie können Sie es wagen?!" Auch Katy Perry zeigt sich empört: "Dies ist eine absolut herzlose Antwort", schreibt die Sängerin auf Twitter. Unterdessen machen zahlreiche Stars ihren Respekt für die Feuerwehrleute kund. Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga bekommt für dieses Statement viel Zuspruch: "Ihr seid wahre Helden", schreibt der Star auf Twitter. Besonders tragisch ist der Flammenmeer für die Kleinstadt Paradise im Norden Kaliforniens. Dort zerstörte das Feuer seit Donnerstag mehr als 6000 Häuser. In Paradise und in Malibu starben mindestens 31 Menschen in den Flammen.