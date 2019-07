Hier in der Region um Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern herrscht nun Katastrophenalarm wegen heftiger Waldbrände. Zwei Löschhubschrauber der Bundespolizei starteten Montagmorgen, zwei weitere der Bundeswehr waren angefordert. Während die Hubschrauber die Baumkronen nass halten, damit sie nicht Feuer fangen, wässern etliche Löschfahrzeuge den Boden. Der Brandmeister der Feuerwehr von Heidhof/Rüterhof, Uwe Schulenburg, sagt, die Einsatzkräfte wollten vor allem dem Kronenbrand vorbeugen, weil angesichts zunehmender Winde sonst das Feuer kaum noch aufzuhalten sei: O-Ton: "Wir sind hier mit sechs Tanklöschfahrzeugen und haben hier die Aufgabe, das Feuer, was auf uns zukommt, das Waldstück zu verteidigen, um ... dass das Feuer nicht rüberbricht Richtung Ortschaft Alt Jabel. Und wir geben unser Bestes." Der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg von SPD, sagt am Montag in Lübtheen, man habe derzeit in der Region knapp 400 Einsatzkräfte am Start: O-Ton: "Es geht im Moment nicht um das Löschen des Brandes, es geht im Moment um die Sicherung der Ortschaften hier und, ja, um Leib und Leben, wie man so sagt, dass wir das gut machen. Die Evakuierungen sind bis jetzt sehr gut gelaufen. Wir haben großes Verständnis der Bürgerinnen und Bürger. Sie sind sehr, sehr positiv eingestellt gegenüber den Kameradinnen und Kameraden." Insgesamt seien bisher rund 650 Menschen aus verschiedenen Orten in Sicherheit gebracht worden. Da es sich bei dem Gebiet um eine munitionsbelastete Fläche handele, bestehe für alle ein Sicherheitsabstand von 1000 Metern. Behördenvertreter ließen verlauten, man gehe mittlerweile von Brandstiftung aus.