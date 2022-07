Sehen Sie im Video: Waldbrände in Spanien – Passagiere im Zug sind plötzlich von Flammen eingekesselt.













Aufnahmen aus einem Zug in der Region Zamora in Spanien:





Die Insassen blicken aus den Fenstern der Waggons – auf beiden Seiten stehen Wälder in Flammen.





„Momente der Panik an Bord des Madrids-Ferrol-Zuges“, kommentiert ein Reisender das Video, das er auf Twitter veröffentlicht hat.





Der Vorfall ereignet sich am 18. Juli in Sanabria – nach Angaben des Reisenden sei die Zugfahrt nach ein paar Minuten fortgesetzt worden. Wie das spanische Bahnunternehmen Renfe mitteilte, wurde der Zugverkehr auf dieser Strecke wegen der Brände später eingestellt.





In Spanien wüten seit mehr als einer Woche heftige Waldbrände. Die Region Zamora nahe der Grenze von Portugal sowie Avila nordwestlich von Madrid sind besonders stark betroffen, berichtet der spanische Zivilschutz. Insgesamt wurden durch die Brände in Spanien mehr als 60.000 Hektar Wald zerstört – das entspricht etwa 80 Prozent der Fläche der Hansestadt Hamburg. Auch in den kommenden Tagen soll die Hitze in Spanien weiter anhalten.

