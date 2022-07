Sehen Sie im Video: Waldbrände in Spanien – Baggerfahrer rettet sich in letzter Sekunde aus Flammeninferno.









Es ist der absolute Horror. Dieser Mann rennt um sein Leben. Nur knapp entkommt er dem Inferno. Er war zuvor mit einem Bagger unterwegs, den er dann in den Flammen zurückließ, als die Feuerwand alles geschluckt und zerstört hat. Anschließend wird er mit höchster Geschwindigkeit und schlimmsten Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Szenen spielten sich am Montag in Zamora im Nordwesten Spaniens ab. Spanien erlebt einen Hitze-Sommer von historischen Dimensionen. Fachleute gehen davon aus, dass dies die Folgen des Klimawandels sind. Dazu Janez Lenarcic, EU-Kommissar für Krisenmanagement am Montag in Brüssel: "Es sieht alles danach aus, dass dies das Ergebnis des Klimawandels ist. Denn der Trend ist unverkennbar. Auch wenn wir hier und da ein nicht so schlimmes Jahr haben, ist der Trend eindeutig: Wir haben eine erhöhte Häufigkeit und Intensität von Waldbränden, wenn wir den Durchschnitt über die Jahre hinweg betrachten." Die Europäische Union sagt in diesem Jahr einen Sommer mit extrem vielen Waldbränden voraus. Geplant ist daher unter anderem auch der Kauf von Löschflugzeugen. Aber vermutlich ist das nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, vor dem Hintergrund von Bildern wie diesen, die ebenfalls aus den Gebieten im Nordwesten Spaniens kommen. Brände, die kaum noch unter Kontrolle zu bekommen sind. Insgesamt kämpfen Tausende Feuerwehrleute in ganz Südeuropa darum, Hunderte von Waldbränden einzudämmen. Sie wüten von Portugal bis nach Frankreich und das während einer extremen Hitzewelle, die bereits jetzt Hunderte von Toten gefordert hat.

