Waldbrände in Deutschland und Europa – Karte zeigt, wo die Gefahr besonders groß ist

von Annette Berger Ein Waldbrand lodert südlich von Berlin. In vielen Regionen steigt das Feuer-Risiko angesichts des trockenen und warmen Wetters. Auf einer interaktiven Karte lässt sich verfolgen, wo es derzeit "brandgefährlich" ist.

Ein Waldbrand südlich von Berlin konnte noch nicht eingedämmt werden. In Sachsen wächst die Angst vor Feuern, es herrscht in manchen Regionen die zweithöchste Warnstufe vier: Auch in diesem Jahr rechnen die Feuerwehren in Deutschland mit zahlreichen Wald- und Vegetationsbränden. Zwar ist die Lage angesichts der teils ergiebigen Niederschläge im Frühjahr vergleichsweise entspannt. Denn der Boden ist vielerorts noch nicht so stark ausgetrocknet wie in manchen Jahren zuvor. "Die oberflächennahen Wasserspeicher konnten wieder gut aufgefüllt werden", berichtete jüngst Ulrich Cimolino auf der Seite des Deutschen Feuerwehr-Verbandes. Er ist der Waldbrandexperte der Organisation.

Dennoch – so warnte Cimolino – bestehe in Gebieten mit trockenen Vegetationsresten wie beispielsweise Reisig oder Heidekraut die Gefahr, dass bei dem sommerlichen Wetter Brände ausbrechen. Solche Gebiete seien "mit etwas Wind mit jeder Zigarette gut zündfähig, warnte der Experte. Offenes Feuer und Rauchen im Wald sei deshalb tabu – und in einigen Gebieten zeitweise auch wegen der Feuergefahr komplett verboten.

Die Karte zeigt die aktuelle Prognose. Per Klick gelangen Sie zum Anbieter "Wetter.de".

Waldbrand bei Jüterbog: Gefährliche Munitionsreste im Boden

In Jüterbog südlich von Berlin war die Lage am Dienstag nach wie vor angespannt. Auffrischender Wind hatte das Feuer zuletzt weiter angefacht. Agenturmeldungen zufolge war bis Montagabend eine Fläche von rund 326 Hektar betroffen. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) rechnete diese Angabe in etwa 457 Fußballfelder um. Allerdings stehe nicht das komplette Gebiet in Flammen. Das Problem bei Jüterbog ist, dass dort ein ehemaliger Truppenübungsplatz ist, auf dem alte Munition lagert und durch die Feuer auch immer wieder detoniert. Die Feuerwehr kann auf den Gebieten mit Munition nicht direkt löschen.

In Europa galt 2022 das bisherige Rekordjahr bei Waldbränden seit dem Beginn der Aufzeichnungen 2006. Bekannt war das traurige Phänomen bis dato vor allem von Mittelmeerländern. Doch inzwischen toben die Brände auch jenseits dieser Region. Slowenien erlebte beispielsweise im vergangenen Jahr den schlimmsten Waldbrand "seit Generationen", wie seinerzeit das ZDF berichtete. Die verlinkte Karte zeigt, wo die Gefahr solcher Feuer in Europa gerade besonders groß ist.

Quellen: Deutscher Feuerwehr Verband, ZDF, "NTV.de", "Wetter.de", "Süddeutsche.de" / mit Informationen von dpa

Lesen Sie bei stern+: Großfeuer wie der Waldbrand am Brocken werden mit dem Klimawandel zunehmen. Wie im Harz der Wald der Zukunft entsteht, erklärt Förster Michael Rudolph.