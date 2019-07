Der Kampf gegen das Feuer bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern ist zwar noch nicht gewonnen, doch speziell für die Dörfer rundherum sehen die Einsatzkräfte eine Entspannung der Lage. Der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg, zeigte sich am Mittwoch vorsichtig optimistisch. "Wir haben das Feuer jetzt das erste Mal seit heute Morgen im Griff. Das heißt, wir haben das Feuer eingekesselt. Wir haben es praktisch..., die Schlinge, die wir gestern Morgen geplant haben, zeigt Wirkung. Das heißt aber nicht, und das will ich deutlich sagen, dass das eine absolute Entspannung der Lage ist. Bei 700 Hektar Bränden, Brandherd, kann jederzeit einer dieser Riegel auch aufbrechen." General Gerd Kropf, Kommandeur des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern, zu den bisherigen und den aktuellen Herausforderungen: "Wir haben verteidigt. Wir haben angegriffen. Wir waren, wie der Landrat eben gesagt hat, erfolgreich. Was wir jetzt tun müssen, ist, uns vorzubereiten auf einen Gegenangriff. Das bedeutet also, wir müssen dafür sorgen, dass insbesondere die Ortschaften, die jetzt freigegeben worden sind, nicht nach Ausdehnung des Feuers wieder in Mitleidenschaft gezogen werden. " Das hoffen natürlich vor allem auch die Einwohner aus den zuvor evakuierten Ortschaften. So wie Helmut Osnowski, der den Ort Trebs verlassen musste. "Wenn man die Haustür abschließt und los muss und alles stehen und liegen lässt, was man sich im Leben geschaffen hat, ich bin überzeugt, so manch einem haben die Tränen in den Augen gestanden." Er konnte wie andere am Mittwoch glücklicherweise nach Hause zurückkehren. Für Trebs und weitere Ortschaften wurden die Evakuierungen aufgehoben. In Lübtheen teilte derweil Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidenten Manuela Schwesig Essen mit aus. Wohl auch sie in der Hoffnung, dass der größte Waldbrand in ihrem Bundesland seit Jahrzehnten bald gelöscht ist. Das erwies sich als extra schwierig, da es sich bei dem Gebiet um eine munitionsbelastete Fläche handelt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Hinweisen auf Brandstiftung.